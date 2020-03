Coronavirus: Angarano chiude parchi, stop a mercato settimanale e autobus dal nord

Ulteriori misure sono state disposte dall’Amministrazione Comunale di Bisceglie per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus. Il Sindaco Angarano ha stabilito che:

· le attività commerciali comprese nel mercato giornaliero di Corso Umberto devono rispettare le misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, alternando l’apertura dei box e delle panche: nei giorni pari i box e le panche con numero pari e nei giorni dispari i box e le panche con numero dispari.

· il mercato settimanale che si svolge nel quartiere “Seminario”, deve essere sospeso per tutte le attività commerciali in esso ricomprese;

Le disposizioni si sommano a quelle già assunte nei giorni scorsi, come la chiusura di tutti i parchi pubblici per evitare ogni forma di assembramento.

Da domani, in base anche alle misure adottate con gli altri Sindaci della Bat in condivisione con la Prefettura, gli autobus in arrivo dal nord non si fermeranno più in via Santa Chiara d’Assisi ma in piazza Diaz, per un immediato controllo della Polizia Locale che presidia già la stazione ferroviaria.