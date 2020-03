Coronavirus, altri due casi nella Bat: 15 nuovi decessi in Puglia

Nella giornata di oggi, domenica 29 marzo, si è registrato un incremento, secondo i dati forniti dalla Regione Puglia, di 2 nuovi casi di positività a nuovo Coronavirus nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. Il totale provinciale sale pertanto a 98 casi.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi, domenica 29 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 861 test e sono risultati positivi 91 casi, così suddivisi : 49 nella Provincia di Bari, 2 nella Provincia Bat, 4 nella Provincia di Brindisi, 22 nella Provincia di Foggia, 0 nella Provincia di Lecce, 6 nella Provincia di Taranto, 1 fuori regione e 7 non attribuiti.

Sono stati registrati 15 decessi, 2 in provincia di Bari (93 e 90 anni), 2 in provincia di Lecce (85 e 97 anni), 10 in provincia di Foggia (77, 93, 77, 89, 74, 69, 87, 93, 84 e 69 anni), 1 in provincia di Brindisi (83 anni). Sono 27 i pazienti risultati guariti. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 12.631 test. Il totale dei casi positivi Covid-19 in Puglia è di 1.549.

Dettaglio regionale: 1432 attualmente positivi, di cui 559 ricoverati con sintomi, 99 in terapia intensiva, 774 in isolamento domiciliare.