Coronavirus, altri 3 casi nella Bat: il totale sale a 62

L’aggiornamento di oggi, mercoledì 24 marzo, registra un amento di 3 nuovi casi di positività a nuovo Coronavirus nella provincia Bat rispetto al dato di ieri, portando il totale provinciale a 62 casi.

Con questo aggiornamento salgono quindi a 1.005 i casi totali di positività di cittadini residenti nella regione Puglia per l’infezione da nuovo Coronavirus. Sono 44 i deceduti ad oggi nella regione e 21 i guariti. Sono 940 i casi attualmente positivi, di cui 566 in isolamento domiciliare, 317 ricoverati con sintomi e 57 in terapia intensiva. Sono stati effettuati, ad oggi, 7345 tamponi.

Provincia Casi Totali BARI 304 BAT 62 BRINDISI 103 FOGGIA 255 LECCE 161 TARANTO 51 In fase di aggiornamento 54 TOTALE REGIONE 1.005

Sono 15 i casi attribuiti a residenti fuori regione e 54 quelli per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.