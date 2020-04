Coronavirus aggiornamento odierno: 3 nuovi positivi nella Bat, 20 decessi in Puglia, 1 nella Bat

Secondo i dati forniti dalla Regione Puglia, quest’oggi, venerdì 3 aprile, si registra un aumento di 3 nuovi casi di positività a Covid-19 nella Provincia Bat. Il totale di persone che ha contratto il virus sul territorio provinciale sale pertanto a 129.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 3 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1270 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 105 casi, così suddivisi: 41 nella Provincia di Bari, 3 nella Provincia Bat, 10 nella Provincia di Brindisi, 25 nella Provincia di Foggia, 6 nella Provincia di Lecce, 15 nella Provincia di Taranto, 6 fuori regione.

Sono stati registrati oggi 20 decessi: 11 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat. Totale deceduti: 164. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 17.924 test. Salgono a 69 i guariti.

Dettaglio Puglia: 648 ricoverati con sintomi, 123 in terapia intensiva, 1178 in isolamento domiciliare, 1949 attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.182 così divisi: