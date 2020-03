Coronavirus, aggiornamento odierno: 17 nuovi casi nella Bat, 49 il totale

Sale ancora il numero dei casi di positività al nuovo Coronavirus nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. L’aggiornamento di quest’oggi, domenica 22 marzo, riporta un aumento di 17 nuovi casi di positività sul territorio provinciale rispetto al dato di ieri, portando il totale provinciale a 49 casi.

Con questo aggiornamento salgono pertanto a 786 i casi totali positivi di cittadini residenti nella regione Puglia per l’infezione da nuovo Coronavirus. Risultano 31 le persone decedute ad oggi. Sono sette i guariti. Sono 748 i casi attualmente positivi, di cui 459 in isolamento domiciliare, 252 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva. Sono stati effettuati, ad oggi, 6160 tamponi.

Provincia Casi Totali BARI 231 BAT 49 BRINDISI 100 FOGGIA 212 LECCE 120 TARANTO 41 In fase di aggiornamento 33 TOTALE REGIONE

786

Sono 13 i casi sono da attribuire a residenti fuori regione; 20 sono i casi per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.