Coronavirus, aggiornamento: 9 nuovi casi ed 1 decesso nella Bat

La giornata di oggi, domenica 5 aprile, secondo i dati forniti dalla Regione Puglia, registra 9 nuovi caso di positività a Covid-19 nella Provincia di Barletta-Andria-Trani Il totale di persone che ha contratto il virus sul territorio provinciale resta pertanto a 138.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 5 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1103 test per l’infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 77 casi, così suddivisi: 28 nella Provincia di Bari, 9 nella Provincia Bat, 12 nella Provincia di Brindisi, 18 nella Provincia di Foggia, 6 nella Provincia di Lecce, 2 nella Provincia di Taranto, 1 fuori regione.

Sono stati registrati oggi 9 decessi: 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia BAT.