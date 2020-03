Coronavirus: salgono a 30 i casi positivi nella Bat, 581 in Puglia

L’aggiornamento di oggi, venerdì 20 marzo, registra un amento di 4 nuovi casi di positività nella provincia Bat rispetto al dato di ieri, portando il totale provinciale a 30 casi.

Con questo aggiornamento salgono quindi a 581 i casi totali positivi di cittadini residenti in Puglia per l’infezione da nuovo Coronavirus, compreso anche il totale delle persone decedute fino ad oggi (26) e coloro che sono guariti (4). Sono 551 i casi attualmente positivi, di cui 329 in isolamento, 191 ricoverati con sintomi e 31 in terapia intensiva. Sono stati effettuati, ad oggi, 4789 tamponi.