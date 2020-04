Emergenza Covid-19, Coppia biscegliese festeggia 70 anni di matrimonio lontano dagli affetti

Un anniversario strano, di quelli difficili da dimenticare, ma che sicuramente fa parte di una intensa storia d’amore come quella vissuta da una coppia biscegliese che oggi compie 70 anni di matrimonio.

I protagonisti sono Elisabetta Boccia e Girolamo Aruanno che il 15 aprile del 1950 si sono uniti in matrimonio. Girolamo, 97 anni, era meccanico riparatore di macchinari e utensili per segherie, oltre ad essere andato in Guerra, nella Marina Militare. Elisabetta, 94 anni, casalinga, mamma e punto di riferimento della famiglia.

Una vita insieme per la coppia biscegliese, che oggi però si ritrova insolitamente a festeggiare senza la presenza dei 3 figli, 6 nipoti e 9 pro nipoti, sono anche bisnonni. Per Elisabetta e Girolamo però nessuna lamentela, la salute prima di tutto, con l’augurio di rivedersi al più presto e festeggiare tutti insieme.