Coppa della Divisione: Bisceglie Femminile nella tana dello Statte

Impegno infrasettimanale per il Bisceglie Femminile, impegnato stasera alle 20 al Palacurtivecchi di Montemesola contro l’Italcave Real Statte in occasione del terzo turno di Coppa delle Divisione femminile.

Reduce da tre risultati utili consecutivi in campionato e con una classifica che consente di respirare un po’ rispetto al recente passato, la compagine allenata da Nico Ventura si appresta a vivere la trasferta in terra ionica consapevole di avere di fronte, probabilmente, la squadra più in forma del momento. Statte che viene da cinque vittorie consecutive in campionato e con il cammino in coppa che ha visto Mansueto e compagne eliminare Città di Taranto e Woman Futsal Club. Sul fronte opposto neroazzurre che hanno superato i due turni eliminando Venus Lauria e Futsal Rionero. Ventura dovrà verificare le condizioni di Matijevic, Ion e Russo, non al meglio.

Italcave Real Statte-Bisceglie Femminile sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 19.55.