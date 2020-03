Controllo del territorio, Carabinieri effettuano tre arresti e due deferimenti

Tre arresti e due deferimenti in stato di libertà è questo il bilancio conclusivo di una serie di controlli straordinari del territorio partiti questa mattina alle ore 5 nella città di Bisceglie ed effettuati dall’Arma dei Carabinieri. Le operazioni hanno visto impiegati diciotto militari della Compagnia di Trani e il cane antidroga “Fighter” del Nucleo Cinofilo dei Carabinieri di Modugno.

A seguito di perquisizioni domiciliari sono stati arrestati Z.A. 32enne, trovato in possesso di 51 grammi di marijuana, unitamente alla somma di circa 1.420 euro ritenuta il provento dell’illecita attività e A.S. 23enne trovata in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 43 grammi di marijuana e circa 1.428,00 euro in contanti ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio. Per entrambi sono scattati gli arresti domiciliari.

Sono stati invece deferiti in stato di libertà un 23enne trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina che sono stati recuperati nel pozzetto della fogna domestica, dopo che lo stesso aveva tentato di disfarsene gettandoli nel wc e un 19enne, sottoposto a perquisizione mentre era alla guida della propria autovettura, trovato in possesso di 7 dosi di marijuana.

Un altro arresto è stato, invece, effettuato nei confronti di D.L.V. 55enne condotto alla Casa Circondariale di Trani in esecuzione ad una misura cautelare di aggravamento scaturita da violazioni alle prescrizioni cui era sottoposto mentre era ai domiciliari.

Infine, durante le operazioni sono state controllate 25 auto e identificate 48 persone. A seguito di questi controlli sono state elevate numerose contestazioni al codice della strada tese a sanzionare i comportamenti maggiormente nocivi per la sicurezza stradale ovvero l’uso di mezzi tecnologici alla guida ed il mancato utilizzo delle cinture di scurezza oltre che la constatazione dell’assenza della revisione dei veicoli e della copertura assicurativa.