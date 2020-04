Controlli nella Bat, Prefettura: “Ieri 113 sanzioni, nei prossimi giorni controlli con elicotteri”

Proseguono i controlli delle Forze di Polizia impegnate per far rispettare ai cittadini le misure previste dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Nella giornata di ieri, sabato 4 aprile, sono state 1.082 le persone controllate nell’intero territorio della provincia di Barletta Andria Trani: 113 cittadini sono stati sanzionati, per il mancato rispetto delle misure governative, mentre 2 persone sono state denunciate per aver violato gli articoli 495 e 496 del Codice Penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali); 1, invece, la denuncia per altro reato non connesso all’emergenza epidemiologica in atto. A questi numeri si aggiungono i controlli nei confronti di 127 esercizi commerciali.

Complessivamente, dunque, dall’11 marzo scorso le persone controllate salgono a 35.542, le denunce per violazione dell’art. 650 del Codice Penale sono 1.705, mentre 63 quelle per violazione degli articoli 495 e 496 del Codice Penale, le persone sanzionate sono invece 819,a questi numeri si aggiungono 5 arresti e 56 denunce per altri reati. Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 4.722, con 50 titolari denunciati per violazione dell’art. 650 del Codice Penale e 23 titolari sanzionati amministrativamente.

I controlli, eseguiti dalle Forze dell’Ordine con la collaborazione delle Polizie Locali dei dieci Comuni e con il coordinamento della Prefettura, proseguiranno rigorosamente nei prossimi giorni anche con l’ausilio di elicotteri e saranno distribuiti in maniera capillare lungo l’intero territorio provinciale.

L’invito ai cittadini rimane dunque quello di osservare scrupolosamente le misure di contenimento previste e di limitare gli spostamenti personali soltanto ed esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro, di salute e di urgente necessità