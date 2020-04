Controlli nella Bat: ieri 137 cittadini sanzionati e 200 attività controllate

Sono ormai oltre sei mila gli esercizi commerciali controllati dalle Forze di Polizia nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani, nell’ambito delle attività messe in campo per garantire il rispetto delle misure del Governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Solo nella giornata di ieri, sabato 11 aprile, le attività ispezionate sono state 199, con 1 titolare sanzionato amministrativamente.

Le persone controllate, invece, sono state 1.021, con 137 cittadini sanzionati per il mancato rispetto delle predette misure, ed 1 denuncia per aver violato gli articoli 495 e 496 del Codice Penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali).

Complessivamente, dunque, dall’11 marzo scorso le persone controllate salgono a 44.155, le denunce sono oltre 1700. Le persone sanzionate sono invece 1.773. A questi numeri si aggiungono 6 arresti e 74 denunce per altri reati. Gli esercizi commerciali complessivamente controllati sono 6.027, con 43 titolari denunciatie 40 titolari sanzionati amministrativamente.

Massima l’allerta prevista per la giornata di domani, Lunedì dell’Angelo, in cui si prevede un notevole potenziamento delle attività di vigilanza per scongiurare il tradizionale fenomeno delle gite fuori porta, esodi, trasferimenti ingiustificati in seconde case o ricongiungimenti familiari improvvisi e non sorretti da alcuna giustificazione.