Controlli mattutini ad arrivo autobus dal nord. Angarano: “Continueremo a seguire flusso rientri”

“Prosegue il monitoraggio dei rientri dal nord. Stamattina forze dell’ordine e Protezione Civile hanno presidiato l’arrivo dell’autobus Marino da Milano nei pressi del parco Sant’Andrea”. Sono le prime parole della giornata da parte del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, in merito alla verifica degli arrivi da altre regione, consentiti nella fase 2.

“Sono scesi 5 passeggeri. È stata misurata loro la temperatura corporea e sono stati rilevati i loro dati”, dichiara il Primo Cittadino, “ricordando l’obbligo dell’isolamento domiciliare per 14 giorni, come stabilito dalla Regione Puglia. Al momento sembra scongiurato il rischio di un nuovo esodo, continueremo tuttavia a seguire attentamente il flusso dei rientri sia in treno che in autobus. Lo facciamo per tutelare la salute di chi torna nella nostra città e quella di tutti”.