Controlli contro commercio abusivo, sequestrati prodotti agroalimentari in zona Corso Umberto

Proseguono le azioni finalizzate al contrasto del commercio abusivo nella Città di Bisceglie. Stamattina la Polizia Locale e la Guardia di Finanza hanno effettuato controlli nella zona di Corso Umberto.

Gli agenti hanno effettuato il sequestro di una decina di casse di prodotti ortofrutticoli ad un rivenditore che esercitava l’attività commerciale senza essere in possesso della licenza amministrativa, in violazione del codice del Commercio (legge regionale 24/2015). Al fruttivendolo sarà quindi comminata una sanzione amministrativa di circa 5mila euro e un’altra multa per l’assenza del registratore di cassa. La merce sequestrata è stata donata al centro diurno Villa Giulia. Il sequestro odierno si somma a quelli effettuati ad inizio febbraio di prodotti agroalimentari e ittici durante le verifiche effettuate nella zona della “piazza del pesce” e del quartiere Sant’Andrea. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

“Ringraziamo la Polizia Locale e la Guardia di Finanza per l’attività puntuale che stanno conducendo per garantire la legalità nel commercio locale, a tutela dei venditori che rispettano le regole e pagano le tasse, anche a costo di grandi sacrifici”, ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. Plauso è giunto anche dagli assessori alla Polizia Locale, Angelo Consiglio, e alle attività produttive, Gianni Naglieri, che hanno sottolineato l’opportunità delle operazioni finalizzate a garantire l’osservanza delle norme nonché il rispetto dei principi di leale concorrenza tra gli operatori commerciali.