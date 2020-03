Contributo solidarietà alimentare di 486mila euro a Bisceglie. Rigante: “Non rechiamoci ad uffici comunali”

E’ di 486.665,82 eurola quota destinata a Bisceglie nella ripartizione dei fondi che il Governo ha stanziato e che saranno versati dalla Protezione Civile ai comuni italiani per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Le somme saranno poi valutate e distribuite per l’approvvigionamento di generi di prima necessità ai soggenti meno abbienti.

“A Bisceglie, sin da subito, è partita la macchina della solidarietà” dichiara l’assessore ai servizi sociali, Roberta Rigante. “In diversi supermercati é attivo il carrello solidale per poter lasciare generi alimentari e di prima necessità che vengono poi, attraverso la Protezione Civile e la rete delle associazioni che collabora con la protezione civile, distribuiti a chi ne sta facendo richiesta al numero 0803366621. Poiché le offerte di aiuto si stanno moltiplicando, a breve comunicheremo un numero di telefono riferibile alla protezione civile, al quale rivilgersi per offrire beni di prima necessità”.

L’assessore Rigante fa poi riferimento ala somma stanziata dal Governo, “Nel fratrempo, studiamo criteri e modalità di accesso alle erogazioni governative comunicate sabato”, dichiara, “per fare in modo che la platea dei beneficiari sia la più ampia possibile e tenga conto delle difficoltà anche di chi fino ad oggi era economicamente autosufficiente ma, a causa dello stop forzoso delle attività lavorative, oggi é in grave difficoltà”.

L’appello di Roberta Rigante sull’evitare assembramenti per la richiesta è chiaro, “Non rechiamoci presso gli uffici comunali. Tutte le info saranno rese pubbliche a breve. Recarsi presso gli uffici comunali non è utile ed è pericoloso perchè crea assembramenti”

Ecco la tabella riepilogativa dei contributi per la provincia Bat e l’Area Metropolitana di Bari