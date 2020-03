Continua disinfezione in città, ridotti orari centri di raccolta e sospesa pesatura per green card

Prosegue quotidianamente l’attività di disinfezione in tutta la Città con prodotti e principi attivi idonei.

“Stiamo continuando con la costante attività di igienizzazione e disinfezione di tanti marciapiedi sia in centro che in periferia e degli spazi di esposizione dei mastelli, compresi quei luoghi dove alcuni incivili abbandonano rifiuti violando la legge oltre che le norme della buona educazione e del buon senso, anche durante questa emergenza”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Non si può continuare a deturpare la Città mettendo in pericolo la salute pubblica”, ha aggiunto Angelo Consiglio, Assessore all’igiene urbana del Comune di Bisceglie. “Ribadiamo ancora una volta la necessità di osservare scrupolosamente i nuovi calendari di raccolta, i giorni e gli orari di esposizione. Il sistema di raccolta resta invariato e, ricordiamo ancora una volta, prevede i tre mastelli (organico, vetro, carta) e le due buste (indifferenziato, plastica). Conferiamo correttamente i rifiuti, teniamo la nostra Città pulita”.

Al fine di scongiurare ogni ipotesi di assembramenti di persone, vietati dal Governo per contenere il diffondersi del COVID-19, nei centri comunali di raccolta non si effettuerà la pesatura per la green card. L’isola ecologica di via padre Kolbe sarà aperta per le utenze domestiche ogni giorno dalle ore 7 alle 13.20 mentre il centro comunale di raccolta di carrara Salsello sarà operativo dalle 7 alle 12 per le utenze domestiche e dalle 12 alle 13.20 per le utenze non domestiche.