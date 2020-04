Conte conferma restrizioni fino a 13 aprile: “Impossibile dire quando potremo allentare le misure”

Il premier Giuseppe Conte ha confermato in una conferenza stampa il prolungamento delle attuali restrizioni fino al 13 aprile, come annunciato questa mattina dal Ministro della Salute Roberto Speranza. “Mi dispiace personalmente che queste misure cadano a Pasqua, una festa tanto cara a noi italiani”, spiega il Presidente del Consiglio, “ma è previsto un progressivo allentamento delle misure che però non possiamo dire con certezza quando avverrà”. Per il premier “dire oggi che le attuali restrizioni termineranno i primi di maggio o a fine aprile” non ha senso.

Conte si appresta quindi a firmare un nuovo decreto per ufficializzare la proroga fino al 13 aprile delle misure di contenimento del Coronavirus. La novità del decreto è la sospensione degli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti. Un timido segnale di contenimento c’è, ma non bisogna abbassare il livello di guardia. Il messaggio è chiaro: il regime attuale continua.