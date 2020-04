Contagi casa di riposo Minervino, 7 ospiti ricoverati all’ospedale di Bisceglie

Sono 7 gli ospiti della casa di riposo “Villa Bilanzuoli” di Minervino Murge, trasportati all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Nella giornata di ieri la Direzione Generale della Asl Bt insieme con il Dipartimento di Prevenzione ha lavorato per gestire al meglio la situazione che si è creata nella casa di riposo. Dei 38 ospiti, 26 sono risultati positivi e di questi 7 sono stati ricoverati all’ospedale di Bisceglie. Dei 12 negativi, 9 sono stati trasferiti stamane nella struttura di Canosa – individuata come presidio post Covid – nella unità operativa di Riabilitazione cardiologica. Un ospite è tornato a casa dove resta in quarantena assieme ai contatti stretti, mentre una persona è deceduta nella notte per cause non legate al Coronavirus.