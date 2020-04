“Conta su di noi” e Network Contacts donano dispositivi ad ospedale di Bisceglie

La onlus molfettese “Conta su di noi” compie un importante gesto con una donazione nei confronti dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

“Conta su di noi” ha consegnato al reparto Malattie infettive del nosocomio biscegliese tre dispositivi per ossigenoterapia ad alto flusso per ventilazione non invasiva “Precision Flow”. Strumenti che consentiranno allo ai medici di affrontare con maggiore serenità l’emergenza da Covid-19.

L’idea è si è concretizzata grazie alla collaborazione decisiva di Network Contacts e coinvolgendo i lavoratori, che hanno risposto in gran numero al contest aziendale “E tu che mascherina sei?”.

“La collettività attraversa un periodo complicato”, dichiara Diletta Rosati, presidente di Conta su di noi, “e abbiamo voluto dare una mano a chi in queste ore è in trincea, mettendoci professionalità, anima e cuore. Ci preme ringraziare Network Contacts, che ha ancora una volta dimostrato la sua sensibilità, sposando in pieno la nostra iniziativa, e le aziende Betafin di Matera e Space Srl di Altamura, specializzate nella commercializzazione e distribuzione di attrezzature e presidi sanitari. Mai come in queste situazione serve che le persone si pensino come una vera comunità, riscoprano il gusto di aiutare il prossimo. ‘Conta su di noi’, sin da quando è nata”, conclude Rosati, “cerca di dare il suo contributo. E anche oggi non ci tiriamo indietro”. (Foto: MolfettaLive)