Consiglio Federale convocato il 20 maggio, Bisceglie Calcio attende

L’attesa in casa Bisceglie Calcio sta per terminare. La FIGC, infatti, ha riconvocato per domani, 20 maggio, alle ore 12 il Consiglio Federale previsto inizialmente lo scorso 8 maggio.

I nerazzurro stellati attendono con ansia il pronunciamento del massimo organo calcistico nazionale che dovrà, tra le altre, decidere se accettare o meno le proposte votate dall’assemblea dei club di Lega Pro (leggi qui). Un punto in particolare della discussione, quello relativo al blocco delle retrocessioni, interessa da vicino il sodalizio presieduto da Nicola Canonico ed i tifosi stellati. Se la FIGC dovesse accogliere la richiesta, infatti, il Bisceglie sarebbe automaticamente salvo ed avrebbe il diritto di iscriversi al prossimo campionato di Serie C nonostante il terzultimo posto in graduatoria al momento dell’interruzione.

Anche la altre due compagini calcistiche cittadine, Unione Calcio Bisceglie e Don Uva, militanti rispettivamente nei tornei regionali di Eccellenza e Promozione, potrebbero essere spettatrici interessate del Consiglio Federale poiché in quella stessa sede si dovrebbe deliberare anche lo stop definitivo di tutti i campionati dilettantistici.