Consiglio Federale: Bisceglie Calcio torna in campo per i playout

Il Bisceglie Calcio tornerà in campo ed avrà la possibilità di giocarsi la permanenza in Serie C ai playout. Questo è ciò che è emerso dal Consiglio Federale della Figc riunitosi in videoconferenza questa mattina alle ore 12.

Contrariamente alla proposta del Direttivo di Lega Pro (leggi qui), la Federazione ha deciso per la retrocessione diretta tra i dilettanti soltanto delle formazioni ultime in classifica nei tre gironi ovvero Gozzano, Rimini e Rieti. Le altre sei squadre destinate a scendere in Serie D verranno stabilite con gli spareggi il cui format è ancora allo studio, anche se la formula della gare con doppio confronto (andate e ritorno) sembra la più probabile e Bisceglie che dovrebbe affrontare la Sicula Leonzio. Confermata invece la promozione in Serie B per Monza, Vicenza e Reggina, prime in classifica al momento dello stop, mentre la quarta squadra promossa tra i cadetti verrà stabilita dai play-off.

Il massimo organo calcistico nazionale ha anche optato per lo stop definitivo del campionato femminile di Serie A mentre per quanto riguarda il massimo campionato ha deliberato che in caso di nuovo stop si procederà alla disputa di play-off e play-out e, solo in caso di impossibilità a scendere in campo, si utilizzerà l’algoritmo teorizzato dal presidente federale Gabriele Gravina per stabilire i verdetti. Bocciata, invece, la proposta della Lega di Serie A di bloccare le retrocessioni in caso di stop definitivo al torneo.