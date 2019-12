Consiglio comunale, maggioranza ritira punti ordine del giorno. NelModoGiusto chiede elezioni

“Ancora una volta, ulteriori atti amministrativi sbagliati. Ancora una volta, ennesimo ritiro da parte del Sindaco dei punti posti all’ordine del giorno di un Consiglio Comunale riunitosi in seconda seduta (27 dicembre) per l’abbandono dell’aula, da parte della maggioranza in sede di prima convocazione del 23 dicembre, proprio per non votare quelli stessi punti”. Con queste parole i consiglieri d’opposizione del gruppo NelModoGiusto commentano la decisione di ritirare i punti all’ordine del giorno (debiti fuori bilancio) durante il consiglio comunale svoltosi ieri.

“E di chi sarebbe, dunque, la responsabilità? Di un’opposizione competente che rileva, prima che diventino più gravi e perseguibili, gli errori di chi quegli atti li scrive con maldestra superficialità? La colpa del blocco di un’intera città è solo di chi non riesce a governarla. Ed è il Sindaco, con la sua maggioranza, che deve governarla, non le forze di opposizione, che hanno invece il compito costituzionale di vigilare sull’operato dell’Amministrazione. La smetta quindi, il Sindaco, di scaricare le proprie responsabilità su chi, invece, tenta di riportare ordine e legalità nei procedure amministrative. Chiuda il libro delle favole e si dia nuovamente voce alla volontà dei biscegliesi!”, chiosano gli esponenti del movimento NelModoGiusto.