Consiglio comunale: in discussione riqualificazione santa Caterina-Porto e Pirp

Sono nove i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale in programma oggi, 31 luglio, alle 16:30 all’interno della palestra della “Battisti-Ferraris” in via pozzo marrone ancora a porte chiuse.

Tra i punti figurano l’esame del rendiconto (bilancio consuntivo per il 2019), debiti fuori bilancio per spese legali, l’approvazione del progetto di riqualificazione del quartiere Cittadella-santa Caterina e della zona porto (finanziato dal Fesr-Fse dell’Unione Europea), l’approvazione del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni comuni urbani e il Pirp (programma integrato di riqualificazione delle periferie) del quartiere sud di Levante attraverso interventi di edilizia sovvenzionata.