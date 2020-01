Consiglio comunale: approvata nota aggiornamento al Dup

Il consiglio comunale tenutosi nella giornata di ieri, 27 gennaio,ha approvato la nota di aggiornamento al Dup con i voti favorevoli di tutti i consiglieri di maggioranza e del Sindaco Angarano.

“È un altro passo importante nell’iter di riadozione del bilancio di previsione 2019-2021 e dei relativi allegati che si avvicina sempre di più alla conclusione”, ha commentato il Sindaco Angarano. “Continuiamo a rispettare pienamente la sentenza del Tar. La riadozione della nota di aggiornamento al Dup è avvenuta dopo la scorsa seduta di consiglio comunale, dedicata agli emendamenti alla medesima nota, segnale di massima attenzione alle prerogative di tutti i consiglieri. Mentre i ricorrenti al Tar proseguono ostinatamente la politica dell’ostruzionismo, la maggioranza prosegue responsabilmente nell’iter di riadozione degli atti per far tornare la macchina amministrativa al normale funzionamento dopo la paralisi causata dal ricorso al Tar e per tornare a garantire importanti servizi che sono stati ridotti o sospesi”, ha concluso il Sindaco Angarano rimarcando l’unità e la compattezza della maggioranza.