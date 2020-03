Confraternita Sacro Cuore, Messe in diretta Facebook: “Unitevi a noi dalle vostre case”

“In questo momento di grande difficoltà per il mondo, cerchiamo di essere vicini a voi in questo cammino di Quaresima 2020”, è con questo messaggio che la Confraternita del Sacro Cuore di Gesù di Bisceglie annuncia che “dal 28 marzo al 3 aprile sarà trasmessa in diretta Facebook la Santa Messa per il Settenario della Vergine Addolorata e i 130 anni dell’Effige di Gesù Morto“.

“Saremo con Gesù e Maria, per tutto questo cammino in preparazione alla Pasqua”, scrivono sulla pagina Facebook i referenti della Confraternita, “Nessuno immaginava tutto questo, ma unitevi a noi dalle vostre case attraverso i canali social e pregate, affinché tutto possa tornare alla normalità“.