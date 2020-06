Confermata la guarigione da Coronavirus di Don Mario Pellegrino

Nel pomeriggio di ieri, 3 giugno, Don Mario Pellegrino, sacerdote diocesano fidei donum di Bisceglie, in Brasile dove nella diocesi di Pinheiro è parroco di San Benedetto, con un messaggio, ha confermato quanto già da lui annunziato qualche giorno fa (LEGGI QUI), di essere guarito dal Coronavirus. Di seguito il testo delle sue parole:

“Sono rientrato adesso a casa, dopo la visita medica. Il dottore ha confermato che sono definitivamente guarito dal Covid-19“, dichiara Don Mario, “ma ora devo provvedere a recuperare le mie forze fisiche. Mi ha prescritto uno sciroppo a base di cortisone per causa della tosse e delle medicine a base di vitamine. Continuerò facendo aerosol, gli esercizi respiratori e una passeggiata qui nel salone parrocchiale dalle ore 7.30 alle ore 8.00. Ovviamente devo stare attento per non ricadere. Grazie per tutto, specialmente per le vostre preghiere”.