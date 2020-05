Confcommercio: test sierologici gratuiti ai commercianti ambulanti

Confcommercio Bisceglie, d’intesa con il Consorzio Mercatincittà, ha pianificato alcune iniziative a garanzia dei cittadini che si recheranno a fare acquisti dalle attività commerciali mercatali che stanno riprendendo l’attività.

Martedì 26 maggio, in concomitanza con la ripresa a Bisceglie del mercato settimanale, Confcommercio e Mercatincittà collocheranno una postazione nei pressi dell’area mercatale in cui sarà possibile acquistare uno schermo facciale a prezzo calmierato per dar modo a tutti gli operatori, che vorranno, di munirsene.

I commercianti ambulanti, su prenotazione, si sottoporranno gratuitamente giovedì 28 maggio, dalle ore 17.00 nella sede in Via Cap. F. Gentile 24, al test sierologico riferito al Covid-19, con il chiaro intento di poter lavorare nelle condizioni più sicure al cospetti dei clienti.

“Un sentito ringraziamento al Dott. Tommaso Fontana che ha coordinato questa lodevole iniziativa”, dichiara il direttore di Confcommercio, Leo Carriera, “voluta da Antonio Abascià. Presidente Consorzio Mercatincittà e da Andrea Nazzarini, Presidente FIVA, riservata ai colleghi commercianti ambulanti. La volontà di perseguire una attività commerciale sana, solidale, aperta al bene della società e alla prevenzione”, conclude Carriera, “per una salute ottimale e un ambiente rispettato è uno degli obiettivi primari di Confcommercio. La ripresa delle attività deve quindi corrispondere alla volontà di salvaguardare le persone da ogni possibile rischio”.

Foto Il Messaggero