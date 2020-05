Confcommercio presenta al Sindaco Angarano linee guida per avviare la Fase 2

La Confcommercio di Bisceglie ha presentato questo pomeriggio all’Amministrazione Comunale e al Sindaco, Angelantonio Angarano, una serie di misure che delineano le prime linee guida per fronteggiare la crisi economica dopo l’emergenza Covid-19, e avviare la Fase 2, da applicare in breve tempo.

“Il tempo è importante non solo per le graduali riaperture delle attività – scrive il Direttore Confcommercio Bari BAT Leo Carriera – ma anche per il ruolo che devono svolgere le istituzioni pubbliche alle quali tutti chiedono di intervenire per far ripartire l’economia locale.”

Tra le proposte presentate: