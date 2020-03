Confcommercio, “Panifici dopo ore 18 possono vendere prodotti da forno, no gastronomia”

La questione riguardante le competenze e le funzioni delle attività commerciali, dopo il Decreto del Governo, tiene banco nei vari settori cittadini per chiarire le idee a tutti ed al tempo stesso dare ulteriori indicazioni ai commercianti.

L’informativa in merito alle disposizioni in materia di emergenza Covid-19 vede la Confcommercio Bisceglie prendere la parola e informare i “titolari delle attività commerciali e artigianali che effettuano la vendita di prodotti della panificazione, che sino al prossimo 3 aprile, dopo le ore 18.00 è possibile solo la vendita di pane e prodotti da forno (taralli, biscotti, dolciumi in confezione. ecc.).

“Non sarà possibile, dopo le ore 18.00”, continua Confcommercio, “vendere altri prodotti quali: focacce, pizze, panzerotti e altri prodotti di gastronomia da asporto per i quali è consentita la sola consegna a domicilio. Tanto per uniformare tale disposizione”, conclude Confcommercio, “ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo, a quella delle pizzerie, bar e ristoranti”.