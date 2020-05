Confcommercio elabora cartellonistica per esercenti da esporre a clientela / IMMAGINI

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dello scorso 17 maggio, stabilisce l’obbligo da parte degli esercenti di predisporre un’adeguata informazione per la clientela sulle misure di prevenzione.

A tal proposito, la Confcommercio Bari e Bat ha elaborato un’apposita cartellonistica per rendere i clienti consapevoli dei comportamenti principali da tenere allo scopo di evitare occasioni di contagio. L’associazione di categoria, diretta da Leo Carriera, intende dare così una impostazione unica e chiara su quelle che saranno le operazioni da seguire da parte di commercianti e clienti in tutti i settori che interessano il tessuto cittadino.

Indicazioni utili per favorire una maggiore linearità in un momento decisivo per il commercio, dove ripartire di slancio rispettando le linee guida del Decreto diventa necessario per la salute di tutti.