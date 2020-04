Confcommercio, Carriera: “Apprezzamento per iniziative social dei commercianti biscegliesi”

In tempi di emergenza sanitaria con le attività chiuse, i commercianti biscegliesi non si sono persi d’animo cercando strade alternative per le loro attività.

“Avevamo espresso” esordisce Leo Carriera, Direttore di Confcommercio Bari-Bat, “giorni fa il nostro apprezzamento per l’iniziativa social BottegZONE che denota un mondo nuovo di pensare gli acquisti in tempi di pandemia; ora ne registriamo un’altra, sempre ad opera di imprenditori locali, che testimonia la voglia e l’impegno di ripartire utilizzando i social”.

“Si tratta del gruppo Consorzio Mercatincitta Business promosso da ambulanti biscegliesi”, prosegue Carriera, “sempre con l’obiettivo di mantenere viva l’attività commerciale, organizzandosi in rete per l’acquisto e la consegna a domicilio degli acquisti. Il gruppo, in soli pochi giorni, ha raggiunto un numero considerevole di followers il che dimostra l’apprezzamento degli utenti”.

“Certo, manca il contatto umano, ma dopo questa esperienza”, continua il direttore di Confcommercio Bari-Bat, “forse dobbiamo ripensare il modo come rapportarci con gli altri e non solo nel settore del commercio. Ad ulteriore conferma della validità di questo nuovo modo di mantenere vivo lo spirito commerciale, c’è un altro gruppo: ViviBisceglie che ha lo scopo di sostenere i settori bar, ristoranti, pub e intrattenimento, in attesa di conoscere la data della ripresa”.

“L’idea”, conclude Carriera, “è di Tony Porcelli, valido imprenditore poliedrico che è consigliere del Conbitur, il Consorzio Turistico Bisceglie, voluto e sostenuto da Confcommercio Bisceglie”.

Confcommercio non può che sottolineare con entusiasmo questa voglia di agire degli imprenditori biscegliesi che denota la loro capacità a rimboccarsi le maniche per mantenere viva l’attività commerciale nella nostra città.