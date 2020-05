Confcommercio apre sportello informativo per bando microprestito Regione Puglia

Confcommercio Bisceglie si appresta ad aiutare i commercianti locali che vorranno avere maggiori informazioni in merito all’imminente uscita del bando della Regione Puglia per fronteggiare le ripercussioni negative sul tessuto economico e produttivo a causa dell’epidemia da Covid-19.

L’obiettivo è di immettere liquidità nel sistema al fine di consentire a imprenditori, PMI (Pubblica Media Impresa), commercianti, professionisti e Partite IVA di far fronte alla situazione. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni sul portale www.sistema.puglia.it.

Il microprestito di impresa si rivolge alle imprese con meno di 10 addetti, che abbiano un fatturato non superiore ai 350mila euro nell’anno 2019. Sarà possibile richiedere un finanziamento minimo di 5mila euro fino ad un massimo di 30mila euro, in base a diversi scaglioni di fatturato. L’importo erogato è rimborsabile in 5 anni a partire dal dodicesimo mese successivo all’erogazione a tasso zero, con un contributo a fondo perduto del 20% che sarà scomputato dal pagamento delle ultime rate. Sarà richiedibile anche dalle aziende che abbiano avviato la propria attività nel 2020.

Da lunedì 25 maggio sarà operativo uno sportello di finanza agevolata negli uffici di Confcommercio a cui rivolgersi per informazioni sull’invio telematico della domanda. Sarà anche possibile chiedere informazioni inviano una mail all’indirizzo: ascombisceglie@gmail.com