Confartigianato Odontotecnici Bat organizza un evento all’istituto “Cosmai”

“L’anteprima ed il progetto digitale estetico in protesi” e “Il mestiere dell’odontotecnico” sono gli argomenti sui quali verterà la conferenza tenuta dalla Confartigianato Odontotecnici BAT, sabato 15 febbraio alle ore 9.00. L’ incontro avrà luogo nell’auditorium dell’ I.I.S.S.“Sergio Cosmai” a Bisceglie, in via Gandhi, diretto dal prof. Donato Musci.

L’ odontotecnico Paolo Miceli e Fabrizio Molinelli saranno i relatori dell’evento. Da parte degli organizzatori sarà conferito il “2°premio Confartigianato alla carriera professionale odontotecnico” ed il “Premio Fieramosca relatore dell’anno 2020”.

Inoltre, al termine dell’iniziativa, sarà consegnato il certificato di abilitazione all’esercizio della professione di odontotecnico ai diplomati in tale corso di studi, durante l’anno scolastico 2017/2018.

Articolo di: Gaia Pellegrini