Confagricoltura, Lacenere: “Nella Bat numerosi furti uva da tavola, potenziare i pattugliamenti”

Dopo i numerosi furti di uva tavola di cui sono state vittime, già nella passata stagione, le aziende ortofrutticole della Bat, il presidente di Confagricoltura Bari-Bat, Michele Lacenere, ha scritto al prefetto Maurizio Valiante per chiedere un potenziamento dei pattugliamenti, in particolare in alcuni agri che si sono dimostrati “maggiormente vulnerabili”, evidenzia Lacenere nel documento.

Il presidente, quindi, chiede di, “adottare ogni utile ed efficace misura precauzionale tesa a prevenire” i furti. Nella lettera, Lacenere evidenzia che “uva da tavola di provenienza furtiva potrebbe essere offerta in vendita, nel centro abitato, da ambulanti abusivi, anche in spregio delle norme igienico-sanitarie e tributarie”.