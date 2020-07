Commissione Pari Opportunità attiva questionario per verificare effetti dell’emergenza Covid

Un questionario per verificare gli effetti in termini di genere dell’emergenza Covid, specialmente durante il lockdown. È l’iniziativa della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie in sintonia con l’Amministrazione Comunale. L’obiettivo è innanzitutto fare uno studio e, se necessario, mappare lo stato di bisogno per pianificare interventi.

“Nel periodo in cui siamo stati fisicamente lontani, come componenti della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie, abbiamo continuato a confrontarci sui temi della parità di genere e abbiamo pensato di stilare un questionario per non disperdere l’enorme bagaglio di emozioni ed esperienze a cui, nel bene e nel male, la quarantena ci ha costretti”, ha spiegato Lia Storelli, presidente della Commissione Pari Opportunità. “Il questionario si compone di una serie di domande che prendono in considerazione non solo gli aspetti strettamente legati alle situazioni lavorative di ognuno di noi, per valutare se ci sia stata una disparità di ripercussioni tra gli uomini e le donne, ma anche capire se, psicologicamente, la quarantena abbia influito in maniera uguale su tutti, indipendentemente dal genere. Le ultime domande invece saranno aperte per valutare non soltanto le criticità, ma anche le prospettive che cittadine e cittadini hanno riguardo al futuro. Il modulo è stato veicolato attraverso i social (Facebook e Whatsapp) e può essere compilato anonimamente”, ha concluso Lia Storelli.

“L’emergenza sanitaria si è presto trasformata in emergenza sociale”, ha sottolineato Roberta Rigante, assessore alle politiche sociali del Comune di Bisceglie. “L’idea è quella di verificare se le misure restrittive conseguenti l’emergenza Covid abbiano colpito in misura diversa i generi, ad esempio con riferimento al lavoro o agli oneri familiari (si pensi, fra tutti, alla assistenza dei figli nella didattica a distanza). Una indagine non fine a sé stessa ma i cui risultati potranno orientare le future azioni della Commissione e del Comune al fine di rimuovere discriminazioni e disparità che il lockdown potrebbe aver determinato o accentuato. L’invito è quindi di partecipare al sondaggio collaborando così con la Commissione Pari Opportunità e con il Comune di Bisceglie”, ha concluso l’assessore Rigante.

È possibile compilare il questionario al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1UYpbHVqQtog1-hTC9ihmnLLqBU9cdI3uIz4RE3FinRI/edit