Commissione Mensa III Circolo: “Da anni affrontiamo problemi senza scendere in piazza”

“Abbiamo sempre avuto l’intento di monitorare con attenzione e costanza le problematiche relative alla qualità e alle modalità di somministrazione del cibo dispensato ai bambini/e nella mensa scolastica. Al terzo Circolo Didattico, sono avvenute ad esempio con successo alcune sperimentazioni utili all’intera comunità, relative al servizio di refezione e i genitori della Commissione Mensa e i docenti del Circolo sono stati spesso promotori di iniziative condivise e coordinate anche con le altre Commissioni Mensa di questa città”. A dichiararlo è Mimmo Todisco, il genitore Presidente Commissione Mensa del III Circolo Didattico di Bisceglie dopo le recenti vicende salite agli onori della cronaca. Una risposta a chi “inavvertitamente scrive, racconta e commenta cose non veritiere e non documentate rispetto alla presunta inerzia dei genitori e dei docenti del III Circolo sullo stato della refezione scolastica cittadina”.

“Un esempio di questa attività di coordinamento e stimolo, è la promozione a far rete da parte del III Circolo didattico, rappresentata dalla riunione avvenuta il 14 novembre scorso nella sala consigliare del Comune di Bisceglie, di cui il III Circolo si è fatto promotore”, si legge nel comunicato stampa. La recente vicenda dei bastoncini di pesce, somministrati ai bambini/e, sollevata lo scorso 17 gennaio dai genitori del IV Circolo, la problematica ha da subito e in contemporanea sensibilizzato anche i genitori rappresentanti della mensa del terzo Circolo Didattico e la Dirigente dello stesso Circolo. Tanto che questi ultimi (genitori e Dirigente), si erano da subito messi in contatto con la neo assessora al ramo Acquaviva. All’assessore, già prima della riunione generale di martedì scorso, sono state sottoposte situazioni di criticità da tempo evidenziate dalla Commissione Mensa del III Circolo, con il semplice intento di mettere le basi di nuovi spunti di collaborazione”.

“Dunque se la questione mensa, al terzo Circolo Didattico, viene affrontata diversamente, senza scendere necessariamente in piazza, ma lavorando alacremente già da anni su problemi oramai molto noti a tutti, ciò non significa che il terzo Circolo Didattico non è sensibile alla delicatissima questione mensa, al polverone sollevato solo in questi ultimi giorni, anzi è totalmente il contrario. I genitori e i docenti del Circolo sono talmente sensibili a questa problematica che nell’incontro di qualche mese fa con l’Amministrazione avevano sottoposto alla stessa quattordici punti programmatici con l’intento di non perdere mai di vista il vero obiettivo finale: cautelare e cercare insieme il benessere di tutti i bambini/e oltre gli operatori dell’intera comunità scolastica cittadina”, conclude il comunicato firmato da Mimmo Todisco.