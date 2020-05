Comminate sanzioni per abbandono rifiuti. Angarano: “Non faremo sconti a chi non rispetta Bisceglie” / VIDEO

“Se qualcuno pensa di poter deturpare il nostro territorio si sbaglia di grosso“. Sono le parole nette e decise del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, riferite a tutti coloro che fregandosene del rispetto delle regole e del senso civico, continuano indisturbati ad abbandonare rifiuti per strada.

“Questi cittadini che hanno abbandonato rifiuti in strada e in campagna sono stati individuati e multati”, afferma il Primo cittadino. “E sono solo alcuni degli incivili ripresi dalle telecamere. Nell’ultimo periodo sono state comminate circa quindici sanzioni da 500 euro ciascuna. Stiamo continuando a controllare il territorio con l’ausilio delle videocacmere”, conclude Angarano, “e non faremo sconti a chi non rispetta Bisceglie né i tanti cittadini che conferiscono correttamente e diligentemente i rifiuti”.