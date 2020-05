Comitato Progetto Uomo: iniziativa “Operazione Buona pappa” in aiuto dei bimbi

Lodevole iniziativa, quella del Comitato Progetto Uomo di Bisceglie, in favore dei più piccoli ed appartenenti a nuclei familiari in particolari difficoltà economiche nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, denominata: Operazione antivirus Buona pappa!

“Questa mattina, distribuzione domiciliare dei prodotti per la prima infanzia. Assisteremo su tutto il territorio comunale 20 bambini da pochi giorni d’età ai due anni” si legge nella nota presente sulla pagina ufficiale Facebook. “I prodotti oggi in distribuzione sono dono de l’associazione Avvocati di Bisceglie e Fidapa Bisceglie, che ringraziamo sentitamente per l’aiuto ai neonati della nostra città e per la fiducia accordataci”.



L’Operazione antivirus: Buona pappa! è iniziata in occasione della Santa Pasqua. Ad oggi riguarda complessivamente 42 bambini suddivisi in due gruppi raggiunti quindicinalmente. A tale servizio”, continua la nota, “messo in atto dal Centro d’Aiuto di Progetto Uomo, possono accedere famiglie con reddito ISEE fino a 10mila euro. Per le precedenti distribuzioni si è utilizzato quanto raccolto con il Banco Bebè, allestito durante il periodo natalizio nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie della nostra città e nella Farmacia Silvestris, e con i proventi del 5xmille donati al Comitato Progetto Uomo Onlus.