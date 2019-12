Comitato Progetto Uomo incontra giovani mamme in difficoltà

Un incontro che mette al centro le “Donne per la vita“, ovvero le giovani mamme che, nonostante difficoltà e conflitti familiari, scelgono di tenere in grembo il proprio bambino, compiendo appunto la scelta per la vita.

Il “Comitato Progetto Uomo” rivolgerà le proprie attenzione proprio a queste donne nella giornata di sabato 21 dicembre, incontrandole nel reparto maternità dell’Ospedale di Bisceglie e nella chiesa di Sant’Adoeno.

Un gesto di vicinanza alle porte del santo Natale, la nascita per eccellenza, che vuol essere anche un appello per tutte le donne in attesa, con il chiaro messaggio di non sentirsi sole ed abbandonate a loro stesse nel percorso della gravidanza e della nascita dei propri figli.

Foto: Shutterstock