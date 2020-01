Comitato per l’ordine e la sicurezza, Consiglio: “Incontro molto positivo, in arrivo misure concrete”

Il Vicesindaco di Bisceglie, Angelo Consiglio, ieri mattina ha partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura, a Barletta.

“È stato un incontro molto positivo e proficuo”, ha commentato il Vicesindaco Consiglio. “Esprimiamo la nostra gratitudine al Prefetto che dimostra un segnale concreto di attenzione alla nostra Città, a tutela della sicurezza e della legalità, e fa sentire alla nostra Comunità la vicinanza forte dello Stato. Proprio alla luce dei gravi episodi che si sono verificati a Bisceglie negli ultimi tempi, il Prefetto ha posto attenzione al tema degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Ringraziamo inoltre il Prefetto Valiante per l’impegno a potenziare i sistemi di vigilanza e controllo delle forze dell’ordine”.

“Durante la riunione”, prosegue Angelo Consiglio, “abbiamo altresì dato la nostra disponibilità a sottoscrivere un Patto per la Sicurezza urbana, con l’obiettivo di un ulteriore rafforzamento della videosorveglianza, già recentemente potenziata con l’installazione di molte telecamere sia in centro che in periferia, e del controllo del territorio. Molta attenzione, in ottica del Patto, è stata riservata al ruolo centrale della sensibilizzazione, partendo dai più piccoli e dalle scuole. Il rispetto delle leggi e delle norme, della Comunità, delle buone norme alla base del vivere civile, si insegnano da bambini e solo trasmettendo loro l’importanza di questi valori potremo sconfiggere il dilagante clima di odio, intolleranza e prevaricazione che sempre più spesso caratterizza la società. Su questi temi sensibili chiediamo il buon senso e l’unità di intenti di tutta la classe politica locale”, conclude il Vicesindaco Consiglio, “al fine di fare fronte comune contro l’illegalità, senza strumentalizzazioni e cercando di abbassare i toni”.