Colori e tradizioni in sella per la biciclettata in maschera a Bisceglie / FOTO

“La foresta a pedali”, la pittoresca biciclettata in maschera organizzata da Biciliae in collaborazione con le associazioni La Canìgghie, Muvt e Mosquito, ha avuto luogo nella mattinata di ieri, domenica 23 febbraio.

Dopo la partenza dal punto di incontro in Piazza Regina Margherita di Savoia, la sfilata ha avuto inizio, tra lo stupore dei passanti e l’allegria degli stessi partecipanti, grandi e piccini, in un clima di festa e giocosità. Il tragitto scelto è stato circoscritto alla zona centrale del paese, da via Aldo Moro, alla stazione, arrivando fino in via Isonzo e via Luigi Papagni, per terminare nel Giardino Botanico Veneziani.

Dopo una breve sosta al Palazzuolo, è seguita una seconda tappa in Largo san Francesco dove, Natale Di Leo, dell’associazione La Canìgghie, ha declamato diverse poesie in vernacolo biscegliese tra cui la famosa “Don Pancrazio Cucuzziello (detto anche “il Biscegliese)” scritta da Nicola Gallo.

A conclusione della sfilata, il gruppo ha visitato il Giardino Botanico Veneziani, dove è stato accolto dalle associazioni Muvt e Mosquito, che, per l’occasione, hanno realizzato con delle foglie dei coriandoli “green”. Qui i fruitori hanno potuto degustare il dolce tipico del Carnevale, “le chiacchiere”. Ad allietare quest’ultima parte dell’itinerario è tornato sulla scena Natale Di Leo che, con le sue poesie in dialetto, ha salutato i partecipanti, i quali si sono mostrati soddisfatti ed entusiasti dell’iniziativa organizzata per quest’ultima domenica di Carnevale.

Articolo di Gaia Pellegrini e Martina Catania