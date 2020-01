Club per l’Unesco Bisceglie, terzo mandato per Pina Catino / ORGANIGRAMMA completo

Il Club per l’Unesco di Bisceglie ha riconfermato al suo vertice Pina Catino.

Nel corso dell’assemblea, tenutasi lo scorso 8 gennaio nell’Aula san Nicola Vescovo – Dimora Storica Consiglio, Pina Catino è stata riconfermata presidente del club per il terzo mandato consecutivo.

“Le azioni del club continueranno a promuovere i valori di solidarietà, tolleranza e rispetto della diversità culturale, così come i valori dell’educazione alla cittadinanza globale, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile”, ha dichiarato la presidente Catino, “Si continueranno a promuovere le giornate, le settimane, gli anni e i decenni internazionali proclamati dall’Unesco. Come già avvenuto in passato, si provvederà alla formazione ambientale dei suoi membri attraverso Giornate di Studio, contribuendo alla formazione civica e socio-culturale delle persone, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione, al fine di far comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione nei campi scientifico, tecnologico, economico e sociale e per favorire l’assunzione delle proprie responsabilità nei confronti delle comunità locale, nazionale ed internazionale”.

“Ci sarà collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, con le associazioni, le istituzioni pubbliche o private e altri enti presenti sul territorio, locale, nazionale e/o internazionale, al fine di promuovere e favorire la diffusione di mission e finalità associative”, ha spiegato Catino, “Sarà posta particolare attenzione nella promozione della diffusione della conoscenza dei principi affermati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo. Saranno inoltre organizzate iniziative atte a facilitare tra i soci la conoscenza dei vari paesi e regioni attraverso incontri, viaggi, al fine di avvicinare persone, gruppi e popoli di diversa nazionalità”, ha concluso la presidente.

Di seguito si riportano le cariche per il quadriennio 2020/2024 del club:

PRESIDENTE

Giuseppina CATINO (detta Pina)

DIRETTIVO

1. Ins. Agata ANGELICO Consigliere

2. Dott. Mariagrazia CELESTINO Consigliere

3. Sig. Maria CONSIGLIO Vice Presidente Vicario

4. Dott. Antonio DE LEO Segretario

5. Dott. Angelo DE LEO Tesoriere

6. M° Angelarosa GRAZIANI Consigliere

7. Prof. Luigi PALMIOTTI Vice Presidente

8. Cap dott. Vito Leonardo TOTORIZZO Vice Presidente

REVISORI

1. Filomena CAPURSO

2. Giuseppe DAMMACCO

3. Rosa LEUCI

4. Pasquale D’ADDATO

5. Mauro DELL’OLIO

PRESIDENTI di COMMISSIONI

1. SVILIPPO SOSTENIBILE

Salvatore VALLETTA

Geologo – Presidente ORDINE dei Geologi della Puglia

2. CHIMICA E AMBIENTE

Graziano LEUCI

Chimico

3. STORIA per Educare alla Pace (1914 – 1946)

Vitoronzo PASTORE

Ricercatore Storico – Scrittore – Collezionista

4. DIRITTI UMANI

Mariagrazia CELESTINO

Medico Legale

5. STORIA PATRIMONIO Tangibile Intangibile

Luigi PALMIOTTI

Direttore Museo Etnografico “F. Prelorenzo” Bisceglie

6. RISORSE UMANE

Antonella PAGANO

Sociologa – Poeta- già Dirigente Campidoglio Uff Servizi Sociali

7. MEDICINA

Mauro DELL’OLIO

Dirigente Medico Psichiatra Neurologo

8. PUBBLICHE RELAZIONI – ESTERI

Cap.Vito Leonardo TOTORIZZO

Presidente SPAMAT

9. TRADIZIONI

Vincenza TEDONE

Presidente Cultura et Memoria in Ruvo di Puglia

10. EDITORIA

Antonia RANA

Docente

11. SPORT –EDUCAZIONE

Agata ANGELICO

Docente

12. SAPERI E SAPORI

Antonio PISTILLO

Ambasciatore Rappresentanza Diplomatica ITALIA&FRIENDS

13. MUSICA

Angelarosa GRAZIANI

Pianista

14. ARTE e SPETTACOLO

Giacomo MIALE

Scenografo

15. ECONOMIA E FINANZA

Pompeo MARITATI

Economista