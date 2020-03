Club per l’Unesco Bisceglie celebra l’Arte restando #distantimauniti

Il Club per l’UNESCO di Bisceglie ha aderito all’invito rivolto dalla Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO a celebrare, restando a casa, “Distanti ma Uniti“, tre Giornate mondiali delle Nazioni Unite che ricorrono nel mese di marzo e patrocinate da UNESCO.

Anche il Club per l’UNESCO di Bisceglie, rappresentato dai soci Antonella Pagano, Franco Leone, Donato Tambone e dal suo Presidente Pina Catino, ha inviato Poesie, Fotografie e Disegni per regalare la speranza attraverso forme diverse d’arte.

Il 20 Marzo – GIORNATA MONDIALE DELLA FELICITA’

Il 21 marzo – GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

Il 22 marzo – GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

Franco LEONE, poeta, ha dedicato la sua poesia ITALIA TI RIALZERAI alla nostra meravigliosa Italia, ferita ma non piegata da un’emergenza non certo causata da lei, ma giunta da una zona remota del globo, nella consapevolezza che presto la sua fierezza tornerà a risplendere… si …tornerà a risplendere così come un tempo i Romani riuscirono a trasformare la più rovinosa sconfitta (quella di Canne nel 216 a.C.) in un’occasione che fece dell’Italia la più grande potenza del mondo.

Antonella PAGANO, poeta e sociologo, ha presentato AQUA FERTILITATIS e LA POESIA DEI TERRITORI . Nella prima poesia, la poetessa Pagano inneggia alla fertilità dell’acqua; nella seconda parla della meraviglia dei mille territori che ci offre il pianeta e dei territori interiori, dell’anima, ambedue da coltivare e di cui occuparsi con cura.

Nella Poesia PRIMAVERA della fotoreporter freelance Pina CATINO, correlata da una Fotografia, tratte dal suo volume Orizzonti d’Acqua – Ed Regione Puglia Assessorato alla Pubblica Istruzione, è la religione della natura la musa ispiratrice, una religione antica quanto l‘uomo che nelle forze della natura vedeva il principio che RE – LEGAVA da cui re – ligio (religione) tutte le cose.

STILLA DI SOLE, presentata dal poeta Donato TAMBONE, aggruma in sé dinamiche emozioni antropizzando la Natura, il vento, il sole, l’acqua, la terra e, di converso, porta l’Uomo alla natura. Le emozioni dominano, delicate e potenti: ogni sua poesia è un avventura dell’Anima.

“L’azione sarà pubblicata sul sito della Federazione e, insieme alle attività degli altri Club, costituiranno un primo contributo della FICLU al raggiungimento della Felicità ed alla lotta ad un nemico che non conosciamo, ma che vinceremo”, concludono dal club per l’Unesco Bisceglie.