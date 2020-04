Cittadino scrive al sindaco: “Positiva nel condomino, preoccupati per ambienti condivisi”

Dal primo pomeriggio di oggi, 5 aprile, un continuo tam tam tra social e whatsapp ha catalizzato gran parte dell’attenzione dei biscegliesi per una presunta violazione da quarantena. Argomento che la nostra redazione tratta dopo aver ricevuto una mail da parte di un residente della zona indirizzata dal sindaco Angelantonio Angarano.

“Preg mo sig sindaco, nel condominio in cui abito è stata riscontrata la positività Covid-19 di una condomina. Stamattina le forze dell’ordine sono venute per accertamenti di loro competenza proprio presso il nostro condominio. La positività della condomina potrebbe durare da settimane e, nel frattempo, tutti i condomini sono preoccupati per aver condiviso ascensore e altri servizi condominiali con la stessa e la sua famiglia, che non portava mascherine in questo periodo. Vogliamo cautelarci Sig. sindaco. Potremmo bonificare il nostro edificio grazie a un suo provvedimento è senza passare da assemblee traumatiche in questo momento e non convocabili proprio per il Coronavirus? Potremmo fare un tampone tutti noi condomini per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari e dei nostri amici. Noi siamo stati in casa come Lei ci ha detto”, conclude il lettore, “ma per causa non nostra siamo tutti preoccupati. Intervenga Sig. Sindaco per prevenire un altro pericoloso focolaio in città”