Città Bambina, progetto per garantire offerta coordinata su attività all’infanzia

Si svolgerà oggi, 6 gennaio alle Vecchie Segherie Mastrototaro, alle ore 19, la presentazione del progetto Città Bambina.

L’iniziativa del Comune di Bisceglie, promossa in collaborazione con sistemaGaribaldi, si propone di “accomunare in un’offerta coordinata le attività destinate all’infanzia di soggetti e associazioni impegnate su questo fronte in città.”

Tra le prime realtà che hanno aderito al progetto ci sono: Kuziba Teatro, Cavalieri Erranti, Menhir Danza, ZonaEffe, Vecchie Segherie Mastrototaro, Abbraccio alla Vita, PrendiLuna, Linea d’Onda, Il viale dei ciliegi, Cinema Politeama Italia, BinarioZero, Ass. Mosquito, Giardino Botanico Veneziani, Biciliae. Gli organizzatori specificano che la rete è aperta a tutti i soggetti che vogliano farne parte.