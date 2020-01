Cinquantottesimo anniversario della Pro Loco, De Feudis: “Anno irripetibile”

Ben cinquantotto anni di attività rivolte interamente alla promozione e alla tutela delle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali biscegliesi. Con il mese di gennaio del 2020, oltre a inaugurare un nuovo anno, la Pro Loco Unpli di Bisceglie festeggia il proprio compleanno e traccia un bilancio dell’anno appena trascorso.

Molte le iniziative, tutte afferenti a diversi aspetti della vita culturale biscegliese, che l’associazione ha proposto durante tutto il 2019. L’attenzione al dialetto è stata al centro della Giornata Nazionale del Dialetto “Salva la tua lingua locale”, mentre la poesia è stata protagonista della tradizionale Notte di Poesia al Dolmen (dedicata, quest’anno, a Giacomo Leopardi e patrocinata dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani). Anche la natura ha trovato spazio nelle attenzioni della Pro Loco: all’osservazione del cielo è stata infatti dedicata la Cena con le stelle, organizzata al Casale di Pacciano in collaborazione con Astrophili Physis. Anche la solidarietà ha trovato spazio tra le iniziative della sezione: l’ultima, conclusasi poche settimane fa, ha visto i volontari impegnati nella raccolta fondi in favore di Telethon.

Nel 2019, inoltre, la Pro Loco biscegliese ha occupato un ruolo di primo piano anche nella pubblicazione di due libri. Il primo è “In Puglia tutto l’anno“, edito dalle principali sezioni regionali dell’associazione e presentato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano lo scorso febbraio (il secondo volume verrà presentato il prossimo mese sempre alla Bit). Il secondo è “Vie Antiche di Puglia“, incentrato sulla via Francigena e presentato alla Fiera del Levante di Bari, per il quale la Pro Loco biscegliese ha svolto la funzione di desk informativo.

Non può che esprimere orgoglio il presidente Vincenzo De Feudis: «Questo è stato un anno irripetibile. La Pro Loco Bisceglie ha infatti preso parte ad iniziative di primo piano, anche a livello nazionale, mirate alla valorizzazione del territorio. Non solo: grazie al lavoro dei volontari, del servizio civile e non, e potendo contare su circa un’ottantina di soci, siamo riusciti anche quest’anno a offrire una vasta gamma di servizi non solo alla cittadinanza biscegliese ma anche ai turisti che si sono recati al nostro sportello in via Cardinale Dell’Olio al numero 28».

«La nostra intenzione», conclude il presidente De Feudis, «è quella di continuare ad innovarci cercando sempre di proporre un servizio di qualità, come nel caso delle numerose iniziative passate e in quello dell’alternanza scuola/lavoro, che ci vedrà impegnati anche per il corrente anno».