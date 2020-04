Cinquanta riconoscimenti per Azionami, l’orgoglio dei fotografi Portoso e Veneziani

Due anni coi fiocchi quelli di Mauro Portoso e Giandomenico Veneziani, che negli scorsi giorni sono riusciti a raggiungere quota cinquanta riconoscimenti internazionali. I due fotografi biscegliesi, fondatori di Azionami Produzioni, possono infatti fregiarsi di una vera e propria montagna di premi ricevuti, nell’arco di un solo biennio, dalle più prestigiose istituzioni pubblicitarie e artistiche – nazionali e internazionali – per i loro scatti e cortometraggi (clicca qui).

L’obiettivo dei cinquanta riconoscimenti contribuisce a dare lustro a un’agenzia pubblicitaria la cui storia è già motivo di vanto per i suoi fondatori. Con coraggio, determinazione e tanta voglia di fare Portoso e Veneziani – con alle spalle lunghi studi e grande esperienza – hanno infatti aperto, nel 2018, un’agenzia pubblicitaria a Bisceglie, dimostrando che l’abilità individuale può essere valorizzata in contesti altri rispetto a quelli dei grandi centri. E a soli due anni dalla fondazione di quella che era un’azienda indipendente i due fotografi possono ora vantare richieste lavorative da tutto il mondo: Canada, Stati Uniti, Russia, Australia, Regno Unito, Germania. Particolare successo stanno riscuotendo gli scatti che Giandomenico Veneziani e Mauro Portoso stanno proponendo a riviste di moda e benessere.

Grande è l’entusiasmo dei due fotografi per gli obiettivi raggiunti, ma la loro grinta non si arresta. «Uno dei nostri obiettivi», dichiarano Portoso e Veneziani, «è anche quello di poter diventare un punto di riferimento e d’incontro per le maestranze artistiche del territorio, dove poter insegnare ai giovani e crescere insieme agli esperti».