Cinema e teatri, Conte annuncia la data di riapertura

Nella conferenza stampa di ieri sera, sabato 16 maggio, il premier Giuseppe Conte ha annunciato il nuovo calendario di riaperture che comincerà il prossimo lunedì, confermando quanto vi avevamo già precedentemente riportato relativamente alle nuove disposizioni per parrucchieri, ristoranti, bari, negozi, palestre e spiagge (LEGGI QUI). Tra le novità, però, c’è anche quella che riguarda la riapertura di cinema e teatri, ufficialmente fissata per il 15 giugno prossimo (se l’andamento del contagio fino a quel momento rimarrà stabile e non ci sarà una ripresa dell’epidemia).

Si attende quindi di conoscere i protocolli che regoleranno la riapertura di cinema e teatri, le disposizioni da rispettare per ripartire in sicurezza e cosa cambierà nella fruizioni di questi luoghi (e di scoprire quali film troveremo in sala). “Le regioni dovranno assumersi le loro responsabilità”, ha precisato Conte. “Affrontiamo un rischio calcolato, la curva dei contagi potrà tornare a salire e saranno possibili nuove chiusure”.