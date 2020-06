Cimala Ebat, al via distribuzione 30.000 mascherine gratuite a lavoratori agricoli

La Cimala Ebat, l’Ente bilaterale agricolo territoriale di Bari e Bat, ha provveduto all’acquisto di 30mila mascherine filtranti lavabili, destinate ai lavoratori agricoli delle province di Bari e Bat. Lo annuncia il Presidente dell’Ente, Pietro Buongiorno, sottolineando che i dispositivi verranno distribuiti gratuitamente direttamente ai lavoratori e alle aziende, in regola col versamento dei contributi dovuti all’Ebat, tramite le sedi delle Organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e datoriali Confagricoltura, Cia e Coldiretti. Buongiorno precisa che le procedure di acquisto sono già in fase avanzata e il primo lotto di mascherine verrà distribuito a partire da questa settimana.

“La Cimala Ebat sta facendo la propria parte per garantire la sicurezza dei lavoratori agricoli e, con fondi propri, ha provveduto ad acquistare circa 30.000 mascherine che saranno distribuite ai lavoratori agricoli delle province di Bari e Bat”, si legge nella lettera a firma del Presidente Buongiorno. Uno dei temi centrali è la gestione del trasporto dei lavoratori agricoli. Il trasporto, ipotizzato anche con soluzioni di noleggio dei mezzi, deve essere assicurato in osservanza delle prescrizioni di distanziamento, facendo in modo che il rispetto delle norme non generi costi insostenibili per le aziende: tali norme che verrebbero facilmente eluse da parte gente senza scrupoli che, sicuramente, non ha a cuore la sicurezza dei lavoratori; di verificare, nel confronto Regionale, la possibile sinergia operativa degli Enti Bilaterali e delle Sezioni Territoriali per il lavoro Agricolo di qualità, insediatesi presso tutte le Province Pugliesi, anche in considerazione dell’idea di costituire un portale istituzionale da parte della Regione Puglia per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro agricolo”.

L’ultimo appello è rivolto al Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano: “Si confida molto nella possibilità di valorizzare le azioni sinergiche finalizzate al contrasto alla diffusione del Covid-19 e alla intermediazione illecita della manodopera agricola e del caporalato, nonché nella realizzazione di un sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro in un contesto di particolare urgenza che contemperi anche il sistema di trasporto dei lavoratori”.