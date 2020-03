Chirurghi e Odontoiatri Bat: “Grazie a personale sanitario per dedizione e professionalità”

Benedetto Delvecchio, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, attraverso una lettera inviata al Prefetto Maurizio Valiante, al presidente della Provincia Bernardo Lodispoto, al dg Asl Bat Alessandro Delle Donne, ai medici e ai sindaci dei dieci Comuni della Bat, “ringrazia tutti i medici e il personale sanitario tutto della provincia per la dedizione dimostrata nell’adempimento dei propri doveri etici e professionali” in queste settimane difficili per il Paese a causa dell’emergenza sanitaria.

“Vista la rapida evoluzione dell’emergenza Covid-19 e il succedersi di Normativa sia Nazionale che Regionale, si invitano tutti i Medici ad osservare con scrupolo e diligenza le direttive emanate dagli organi competenti atte a contenere la diffusione dell’infezione in considerazione della natura deontologica e civica di tali adempimenti”, scrive Delvecchio.

“L’Ordine”, scrive il presidente, “è a disposizione delle competenti Autorità per comunicare le normative e le circolari attraverso i propri mezzi di comunicazione e per dare il proprio contributo professionale nella gestione di questo momento critico. Inoltre invita i Medici e i cittadini, nell’ambito delle prerogative dell’Ente, a segnalare l’effettiva applicazione e l’esecuzione del precetto normativo e, ancora, invita colleghi e cittadini a segnalare eventuali problematiche circa l’attuazione e la corretta applicazione delle normative”.

“La nostra organizzazione, inoltre, sollecita la pronta disponibilità di dispositivi di protezione individuale della tipologia e quantità necessaria in relazione all’attività clinica svolta e chiede che anche il personale sanitario in tutte le sue articolazioni e nei ruoli e competenze rivestite sia tutelato e trattato come qualsiasi altra persona, anche per evitare che possa diventare fonte di infezione”. E continua: “I Medici devono essere messi in condizione di fornire ai cittadini notizie certe e condivise che diano garanzia della attendibilità della fonte e restituiscano ai cittadini la rassicurazione necessaria a superare le difficoltà del momento. Ciò consentirebbe inoltre di arginare la diffusione di notizie non scientificamente attendibili”.

“Occorre altresì favorire l’assunzione di nuovo personale Dirigente Medico e la possibilità di incrementare il monte orario fino al massimale per il personale convenzionato”, spiega Delvecchio, “L’Omceo Bat, infine, rinnova e rafforza la propria disponibilità al confronto con la Regione Puglia, con la Direzione Generale della Asl, con i sindaci e il Prefetto nei tavoli operativi, tecnici, osservazionali e decisionali”.